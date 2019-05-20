Браун: Алонсо и «Макларен» слишком гордые, чтобы покупать место на старте

Руководитель «Макларена» Зак Браун объяснил, почему Фернандо Алонсо отказался от идеи купить место на старте гонки «500 миль Индианаполиса».



«Фернандо всё сделал абсолютно правильно, и он должен был участвовать в гонке. Фернандо сказал, что знает, что можно сделать для того, чтобы участвовать в гонке. Он не посчитал верным высаживать другого гонщика, который заслужил выхода на старт только по той причине, что команда купит это место. У Фернандо Алонсо и нашей команды слишком много гордости, чтобы так поступить», — приводит слова Зака Брауна Associated Press.



Двукратный чемпион Формулы-1 не смог квалифицироваться в топ-30 и был вынужден участвовать в раунде на выбывание. В итоге он занял там четвёртое место, что не позволит ему участвовать в гонке. Правила не запрещают командам выкупать заявку на участие у одной из команд, преодолевших квалификацию.

«Макларен» не будет выкупать место для старта на «Инди-500» для Алонсо