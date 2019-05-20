«Макларен» не будет выкупать место для старта на «Инди-500» для Алонсо
Руководитель «Макларена» Зак Браун сообщил, что Фернандо Алонсо не выступит в гонке «500 миль Индианаполиса». Команда не будет выкупать место для старта испанского пилота после того, как Алонсо не сумел пройти квалификацию.
Двукратный чемпион Формулы-1 не смог квалифицироваться в топ-30 и был вынужден участвовать в раунде на выбывание. Алонсо в итоге занял четвёртое место в раунде на выбивание, из-за чего не смог пройти квалификацию.
Ранее спортивный директор «Макларена» Жиль де Ферран заявил, что эта неудача стала одним из самых тяжёлых моментов в его карьере. Также де Ферран поблагодарил Алонсо, посетов на то, что «Макларен» не смог подготовить для испанца машину.
Гонка «500 миль Индианаполиса» пройдёт 26 мая.
Алонсо не прошёл квалификацию «500 миль Индианаполиса»
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