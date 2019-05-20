«Макларен» не будет выкупать место для старта на «Инди-500» для Алонсо

Руководитель «Макларена» Зак Браун сообщил, что Фернандо Алонсо не выступит в гонке «500 миль Индианаполиса». Команда не будет выкупать место для старта испанского пилота после того, как Алонсо не сумел пройти квалификацию.

Двукратный чемпион Формулы-1 не смог квалифицироваться в топ-30 и был вынужден участвовать в раунде на выбывание. Алонсо в итоге занял четвёртое место в раунде на выбивание, из-за чего не смог пройти квалификацию.

Ранее спортивный директор «Макларена» Жиль де Ферран заявил, что эта неудача стала одним из самых тяжёлых моментов в его карьере. Также де Ферран поблагодарил Алонсо, посетов на то, что «Макларен» не смог подготовить для испанца машину.

Гонка «500 миль Индианаполиса» пройдёт 26 мая.