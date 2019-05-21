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Зурер: Абитебуль мог бы с таким же успехом продавать компьютеры

Зурер: Абитебуль мог бы с таким же успехом продавать компьютеры
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер раскритиковал руководство команды «Рено». По мнению Зурера, руководители превратили «Рено» в заурядную команду, не способную бороться за высокие места. Также швейцарский гонщик подверг критике руководителя «Рено» Сириля Абитебуля.

«Всё выглядит так, будто команда «Рено» просто исчезла. Мне кажется, что они сами не понимают, что делают. Судя по проблемам с шасси, они просто не понимают и не знают свою машину.

Виноват Абитебуль. Он мог бы с таким же успехом продавать машины или компьютеры. Я не вижу в нём гонщика. Его квалификация вызывает серьёзные вопросы», — приводит слова Зурера Motorsport-Total.

В Кубке конструкторов «Рено» занимает лишь восьмое место, набрав 12 очков.

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