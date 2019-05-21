Петров – о Лауде: великий был человек! Счастлив, что удалось пообщаться с Ники
Экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров выразил соболезнования семье трёхкратного чемпиона Формулы-1, неисполнительного директора «Мерседеса» Ники Лауды. Напомним, Лауда скончался минувшей ночью в возрасте 70 лет.
«Великий был человек, легенда!!! Всегда подходил к любому своему делу на все 100%. Будь то гонки или бизнес. Очень счастлив, что мне удалось пообщаться с Ники. Покойся с миром!» – написал Петров в своём «инстаграме», прикрепив совместную с Лаудой фотографию.
Функционер не появлялся в паддоке практически год. В августе 2018 года он перенёс серьёзную инфекцию, в результате чего ему было пересажено лёгкое. Ожидалось, что Лауда появится в паддоке на Гран-при Испании, но очередные проблемы со здоровьем не позволили этому случиться.
Доктор Лауды: было ясно, что мы уже не сможем вернуть его
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