В Рио-де-Жанейро представили конфигурацию трассы

Не так давно президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что Гран-при Бразилии Формулы-1 в скором времени будет перенесён из Сан-Паулу в Рио-де-Жанейро. И хотя городские власти Сан-Паулу и автодром «Интерлагос» продолжает борьбу за сохранение права проведения бразильского этапа, работа в Рио-де-Жанейро идёт полным ходом.

Сегодня, 21 мая, стало известно, что застройщиком автодрома станет компания Rio Motorsports. Трасса будет построена неподалёку от военной базы Деодору. Проектом занимается известный инженер и архитектор Герман Тильке. Стоимость работ оценивается примерно в $ 700 млн, уточняется, что средства будут поступать от частных инвесторов, сообщает Globo Esporte

Кроме всего прочего, была представлена и конфигурация потенциально новой трассы. Вероятнее всего, она войдёт в календарь чемпионата мира в 2021 году, однако точное решение по этому вопросу ещё не принято.