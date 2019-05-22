Стролл: когда думаешь о Формуле-1, сразу вспоминаешь гонку в Монако

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл поделился ожиданиями от Гран-при Монако.

«В Монако всегда были классные уик-энды. Когда думаешь о Формуле-1, сразу вспоминаешь Гран-при Монако, ведь это особенный этап. В нём так много истории, к нему прикован интерес во всём городе, создаётся невероятная атмосфера. Мы пытаемся воспринимать его как один из этапов, но там всё иначе: гаражи, календарь, логистика.

Что касается работы пилота, то это один из самых серьёзных вызовов в году. Там нет права на ошибку, ограждения находятся очень близко. Очень важно добиться успеха в субботу. Квалификация там самая важная во всём календаре года.

Чувствую подъём перед поездкой в Монако. Хоть в Испании мы и не добились результата, на который рассчитывали, нам удалось проделать хорошую и полезную работу во время тестов. Мы смогли получить много информации о машине, обновлениях. Будет интересно посмотреть, как мы выступим в Монако на этой уникальной трассе. Но я настроен позитивно перед следующими гонками, думаю, они позволят нам показать настоящий потенциал», — приводит слова Стролла пресс-служба команды.