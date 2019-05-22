Квят: в Испании наконец-то удалось провести чистый уик-энд. Ну, почти чистый

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, что пока не может предположить, насколько его машине подойдёт уличная трасса Формулы-1 в Монако.



«Не знаю, хорошая это трасса для «Торо Россо» или нет. Смогу вам дать ответ в воскресенье. Монако не подчиняется какой-то логике, которую можно применить к другим трассам. Хорошо, что у нас будет свободная пятница, когда можно спокойно всё проанализировать и внести коррективы. Честно говоря, наша машина выглядела здорово на всех трассах в этом сезоне. Остаётся надеяться, что мы не затеряемся в плотной борьбе в середине пелотона.



В Барселоне мы действительно выглядели чуть ли не лучшей из остальных команд. Конечно, мы хотим сохранить эту скорость. Но хотеть – это одно, а сделать – совсем другое. В Испании нам наконец-то удалось провести чистый уик-энд. Ну, почти чистый (улыбается). В любом случае мы набрали очки, и именно к этому мы стремимся в каждой гонке», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Палмер: для меня Квят – звезда Гран-при Испании