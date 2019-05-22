Квят: дождевая гонка в Монако? У этой истории всегда две стороны

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свежие прогнозы погоды, которые не исключают дождя в дни Гран-при Монако Формулы-1.



«Хотел бы я дождевую гонку в Монако? У этой истории всегда две стороны. С одной из них — под дождём у вас всегда больше возможностей для риска и для того, чтобы забраться очень высоко. По сухой погоде гонки в Монако очень предсказуемы. Каким стартовал, таким и финишировал. Мне было бы интересно погоняться здесь в переменчивых условиях, когда дождь сменялся бы сухой погодой и наоборот.



У меня никогда не было проблем с тем, чтобы пилотировать в дождь. Вообще, надо быть готовым к любым ситуациям в гонках. Если ты квалифицировался на поуле, то хочешь сухую гонку. Если суббота пошла не по сценарию, то хочешь дождь», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.