Албон: ужаснулся, что первый раз поеду под дождём в Формуле-1 в Монако

Гонщик «Торо Россо» Александер Албон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако. Албон впервые выступит в Монте-Карло в качестве пилота Формулы-1.



«Я уже выступал в Монако в Формуле-2, так что имею представление о трассе. Особенность трассы в том, что после нескольких кругов чувствуешь уверенность в собственных силах и начинаешь играться со стенами. Постараюсь держаться от них подальше в этом году. Мне кажется, что Гран-при Монако подходит моему стилю пилотирования. Должна помочь и работа на симуляторе, хотя того адреналина, который присутствует, когда ты в миллиметрах пролетаешь от стен, там, конечно же, нет. Я никогда не был в Монако именно на гонках. Первый раз был как раз в Формуле-2, когда я сам выступал. Я посмотрел прогноз погоды и ужаснулся, что первый раз, когда я поеду под дождём за рулём болида Формулы-1, будет в Монако (смеётся). Но что поделать, может, дождь и не пойдёт! Если честно, хотел бы, чтобы дождь ушёл подальше отсюда.



Вообще? Монако больше интересен зрителям, а вот пилотам приходится непросто. Мне стыдно признаться, но я не так хорошо знаю историю Монако. Не так хорошо, как должен бы! Вообще мне очень интересны такие вещи, так что я намерен устранить пробел.



Общаются ли инженеры с пилотами реже в Монако, потому что тут так сложно пилотировать? Нет, я уже привык к тому, что инженер может выйти на связь посередине сложнейшего поворота (смеётся). Так что приходится быть готовым к такому», — передаёт слова Албона корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.