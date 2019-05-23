Феттель объяснил, почему написал рукописное письмо Лауде в больницу

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель объяснил причины, по которым он решил написать рукописное письмо Ники Лауде в больницу в 2018 году. Лауда скончался 20 мая в возрасте 71 года.



«Я слышал, что прогноз не самый благоприятный, и он не был в состоянии поднять трубку и поговорить по телефону. Что бы вы оценили в такой ситуации? Прочитать небольшое письмо — это хорошая мысль. Для меня это было легко и так я высказал своё уважение к Ники Лауде.



Для меня большая привелегия не только узнать Лауду, но и регулярно с ним общаться, наслаждаться его шутками и так далее. У него было очень прямолинейное чувство юмора, иногда было сложно сказать, шутит он или просто говорит утверждение. Мне это нравилось. Такие люди как он — редкость не только в Формуле-1, но и в жизни. Он был уникальным человеком», — приводит слова Феттеля Autosport.

Лауда: Феттель отправил мне рукописное письмо в больницу