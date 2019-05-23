Феттель объяснил, почему написал рукописное письмо Лауде в больницу

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель объяснил причины, по которым он решил написать рукописное письмо Ники Лауде в больницу в 2018 году. Лауда скончался 20 мая в возрасте 71 года.
«Я слышал, что прогноз не самый благоприятный, и он не был в состоянии поднять трубку и поговорить по телефону. Что бы вы оценили в такой ситуации? Прочитать небольшое письмо — это хорошая мысль. Для меня это было легко и так я высказал своё уважение к Ники Лауде.
Для меня большая привелегия не только узнать Лауду, но и регулярно с ним общаться, наслаждаться его шутками и так далее. У него было очень прямолинейное чувство юмора, иногда было сложно сказать, шутит он или просто говорит утверждение. Мне это нравилось. Такие люди как он — редкость не только в Формуле-1, но и в жизни. Он был уникальным человеком», — приводит слова Феттеля Autosport.
- 23 мая 2019
-
00:26
-
00:01
- 22 мая 2019
-
22:57
-
21:44
-
21:31
-
20:33
-
20:31
-
20:30
-
19:11
-
19:10
-
19:10
-
18:37
-
18:30
-
18:00
-
17:38
-
17:04
-
17:02
-
16:54
-
16:31
-
16:31
-
16:25
-
16:15
-
16:05
-
15:28
-
14:24
-
13:35
-
12:28
-
12:11
-
11:30
-
10:56
-
10:34
-
10:05
-
09:40
-
01:02
-
00:01