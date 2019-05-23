Вольф рассказал о последнем разговоре с Лаудой

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о последних днях трёхкратного чемпиона мира Ники Лауды. По словам Вольфа, он общался с Лаудой после гонки в Баку.

«Мы говорили вечером в воскресенье по телефону после гонки в Баку. Он сказал, что мы продолжали работу. Я рассказал ему, как проходила гонка, сказал, что мы планируем делать дальше. В общем, я старался вернуть его к обыденной жизни.

Мы знали, что там тяжёлая ситуация, понимали, что в ближайшие дни нам могут сообщить о его смерти. В итоге я получил текстовое сообщение от супруги Лауды в понедельник. С тех пор я сам не свой. Быть в паддоке без Ники до сих пор кажется чем-то сюрреалистичным. Хоть мы и понимали, что к этому всё идёт, но всё равно это тяжело.

Ники был самым известным человеком в Австрии. Каждый ребёнок в 70-е, 80-е и 90-е знал его. Все хотели быть похожим на него, я не был исключением», — приводит слова Вольфа RaceFans.