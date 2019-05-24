«Макларен» планирует вновь принять участие в гонке «500 миль Индианаполиса»

«Макларен» планирует предпринять ещё одну попытку в гонке «500 миль Индианаполиса» после неудачи Фернандо Алонсо. Напомним, испанский пилот не сумел преодолеть квалификацию гонки.
«В гонках бывают взлёты и падения. Конечно, эта неудача стала большим разочарованием. Это самое большое падение за мои 25 лет в гонках.
Но я думаю, что нужно провести работу над ошибками и вернуться, чтобы сражаться дальше. Мы планируем сделать именно так.
Я несу ответственность за результат в Индианаполисе. В следующий раз я бы сделал некоторые вещи иначе.
Я бы хотел раньше перевести Жиля де Феррана. Но я говорил, что наша программа в Формуле-1 не должна пострадать. В Формуле-1 мы движемся вперёд, нельзя было трогать де Феррана, пока Андреас Зайдль не вступит в должность. Когда мы смогли задействовать Жиля, я думаю, что уже было поздно», — цитирует руководителя «Макларена» Зака Брауна RaceFans.
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