«Мерседес» раскрасил «гало» в красный цвет в память о Лауде
Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» внесла ещё одно изменение в раскраску своих болидов на Гран-при Монако. В память об ушедшем из жизни неисполнительном председателе совета директоров команды Ники Лауде «Мерседес» раскрасил «гало» на носу автомобилей в красный цвет. В кепку именно такого цвета неизменно был облачён Лауда.
Спереди на «гало» нанесён логотип «Мерседеса», а со стороны пилота — надпись «Ники, нам тебя не хватает».
Посмотреть фотографию можно в инстаграм-аккаунте «Мерседеса».
Трёхкратный чемпион мира Лауда скончался 20 мая 2019 года после продолжительной болезни.
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