«Мерседес» раскрасил «гало» в красный цвет в память о Лауде

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» внесла ещё одно изменение в раскраску своих болидов на Гран-при Монако. В память об ушедшем из жизни неисполнительном председателе совета директоров команды Ники Лауде «Мерседес» раскрасил «гало» на носу автомобилей в красный цвет. В кепку именно такого цвета неизменно был облачён Лауда.



Спереди на «гало» нанесён логотип «Мерседеса», а со стороны пилота — надпись «Ники, нам тебя не хватает».

Посмотреть фотографию можно в инстаграм-аккаунте «Мерседеса».

Трёхкратный чемпион мира Лауда скончался 20 мая 2019 года после продолжительной болезни.