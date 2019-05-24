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«Мерседес» раскрасил «гало» в красный цвет в память о Лауде

«Мерседес» раскрасил «гало» в красный цвет в память о Лауде
Авто / Формула-1 0

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» внесла ещё одно изменение в раскраску своих болидов на Гран-при Монако. В память об ушедшем из жизни неисполнительном председателе совета директоров команды Ники Лауде «Мерседес» раскрасил «гало» на носу автомобилей в красный цвет. В кепку именно такого цвета неизменно был облачён Лауда.

Спереди на «гало» нанесён логотип «Мерседеса», а со стороны пилота — надпись «Ники, нам тебя не хватает».

Посмотреть фотографию можно в инстаграм-аккаунте «Мерседеса».

Трёхкратный чемпион мира Лауда скончался 20 мая 2019 года после продолжительной болезни.

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