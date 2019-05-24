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Маркелов: когда я был в программе «Рено», Сайнс-старший очень мне помогал

Маркелов: когда я был в программе «Рено», Сайнс-старший очень мне помогал
Авто / Формула-1 0

Пилот Супер Формулы Артём Маркелов, который вернулся в Формулу-2 на этап в Монако, поделился воспоминаниями о времени проведённом в качестве тест-пилота «Рено», а также рассказал о перспективах трудоустройства в Формуле-1.

«Когда я был в программе «Рено», Сайнс-старший очень много помогал мне и вообще болел за меня. Это был интересный опыт. Контакты с командами Формулы-1? Мы по-прежнему хорошо общаемся с «Рено», но пока ничего конкретного. Ждём конца года и будем изучать, какие могут быть варианты», — рассказал Маркелов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

Артём Маркелов первую гонку Формулы-2 на этапе в Монако завершил на седьмом месте. В гонке-спринте он примет старт со второй позиции.

«После Японии хотелось всё разломать». Маркелов – о возвращении в Формулу-2
Артём Маркелов — о попадании в очки в Монако, сложном начале в Супер Формуле и помощи Сайнса-старшего.
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