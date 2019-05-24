«После Японии хотелось всё разломать». Маркелов – о возвращении в Формулу-2

Если вы смотрели гонки Формулы-2 на британском SkySports, то наверняка знаете, как там фанатеют от Артёма Маркелова. Особенно это касается итальянского комментатора Давиде Вальсекки. Буду сильно удивлён, если плакат Артёма не висит у него на стене в комнате. Если серьёзно, то Маркелов действительно влюбил в себя болельщиков автоспорта за классные обгоны на трассе и раскованность вне её.

Даже некоторые нынешние пилоты Формулы-1 и эксперты признавали, что присутствие Артёма на стартовой решётке встряхнуло бы королеву автоспорта. Но не всегда желания совпадают с возможностями, и этот сезон россиянин проводит в японской Супер Формуле – хорошей серии, но очень специфической. У Маркелова пока не всё там ладится, поэтому возвращение в Формулу-2 пришлось очень кстати. Артём не разочаровал, снова много обгонял (и это в Монако), прорвался в очки с 11-го места на старте и в субботу уйдёт в бой вторым. После окончания гонки мы поговорили с российским гонщиком и узнали о его дальнейших планах. Но сначала посмотрите, что он сделал на последнем круге прошлогодней гонки в Шпильберге.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.

— Артём, как прошёл старт первой гонки в Монако? Была ли возможность не срезать поворот?

— На самом деле, там была возможность не уходить с трассы. Просто у меня заблокировались колёса. Был риск влететь в тех, кто был впереди, поломать крыло или же вообще оказаться в стене. Чтобы этого избежать, я решил свернуть на линию пит-лейн, за счёт чего я, конечно, обогнал много людей. Но потом я дал им себя обогнать обратно. А потом всё равно получил штраф в 10 секунд, что очень странно.



— В конечном итоге этот штраф толком и не повлиял на ваш результат…

— Да, там в конце были такие заварушки, что это действительно уже не играло большой роли. И без того всё перемешалось.

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— После рестарта вы не вписалисьв шикану после туннеля и заехали в карман. Что там было?

— Предыстория в том, что на первых кругах я поборолся с Дорианом Боколаччи и ударил машину о стену на выходе из 12-го поворота, задел её левым передним колесом. Из-за этого были проблемы с рулением. Когда я выезжал из туннеля уже после рестарта, эта проблема как раз проявилась — колёса заблокировались, и я никак не вписывался в поворот. По регламенту, если ты проезжаешь мимо этого поворота, то должен уехать в карман и дождаться, пока тебе включат зелёный сигнал на возвращение на трассу. Пришлось сидеть и ждать. Конечно, мы потеряли очень много времени на этом.

— В «инстаграме» вы опубликовали несколько эмоциональных постов перед возвращением в Монако…

— Я сам в шоке, что это так зашло людям в социальных сетях. Я счастлив, что смог вернуться, пусть и на одну гонку. Мне очень нужны были эти эмоции, потому что после гонок в Супер Формуле руки до сих пор трясутся и хочется всё разломать (смеётся). Опять же я очень рад, что вернулся в Европу, финишировал седьмым в первой гонке и буду стартовать с первого ряда. Возможно, получится побороться за победу.

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— Что же пошло не так в Супер Формуле?

— Не хочу говорить что-то негативное про эту серию. Есть некие проблемы, с которыми мы не можем справиться. Это такое комбо из технических и моральных проблем. Никак не можем попасть в настройки с командой. А так Япония – прекрасная страна с прекрасными людьми (улыбается). Может быть, японским механикам не хватает продуктивности и быстроты действий, которая, к примеру, была у механиков «Русского времени».

— Вы этот сезон живёте в Японии или мотаетесь туда-сюда между гонками?

— Я постоянно живу в Москве и езжу в Японию только на гоночные уик-энды. Не было плана остаться там жить на целый сезон.



— Впечатлили вас легендарные трассы вроде «Фудзи», «Сузуки», «Автополиса»?

— Нормальные трассы, но ничего такого уж особенного я там не увидел. Это вам не Монако и не Абу-Даби. Не хватает экшена и гоночной атмосферы, к которой я привык в Формуле-2. В Японии на гонки приезжает очень много фанатов, но всё равно не чувствуется этой обстановки. А вот здесь в Монако я чувствую себя как дома. Мне приятно здесь находиться, люди подходят, говорят, что рады моему возвращению, желают удачи, улыбаются.



— Если будут ещё возможности провести уик-энд в Формуле-2, воспользуетесь ими?

— Безусловно! Соглашусь вообще без раздумий.

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— Несколько недель назад я общался в Баку с Ландо Норрисом, который высоко отзывался о вашей борьбе в Формуле-2 и намекнул, что такие гонщики нужны и в Формуле-1…

— Да, я читал это интервью. Что могу сказать… Конечно, это приятно слышать. Ландо – хороший парень, который здорово провёл прошлый сезон и сейчас в Ф-1 держит хороший темп.



— Вас удивило, что Ландо так быстро нашёл темп и не уступает Карлосу Сайнсу?

— Ему на руку сыграло то, что у «Макларена» очень хорошая машина в этом году. По сравнению с прошлыми сезонами, конечно, а не вообще (улыбается). Думаю, что свою роль сыграла и помощь от двух Карлосов Сайнсов – младшего и старшего. Могу сказать, что, когда я был в программе «Рено», Сайнс-старший очень много помогал мне и вообще болел за меня. Это был интересный опыт.

— Сейчас у вас есть какие-то контакты с командами Формулы-1?

— Мы по-прежнему хорошо общаемся с «Рено», но пока ничего конкретного. Ждём конца года и будем изучать, какие могут быть варианты.