Гасли оштрафован за блокировку Грожана, Квят стартует седьмым
Французский гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли получил штраф от стюардов Гран-при Монако Формулы-1. Гасли признали виновным в блокировке французского пилота «Хааса» Ромена Грожана в конце второго сегмента квалификации. Из-за помехи со стороны Гасли его соотечественник лишился шанса побороться за выход в третий сегмент. Гасли получил от судей штраф, согласно которому потеряет три позиции на стартовой решётке.
В квалификации Пьер показал пятый результат. С учётом его штрафа, по одной позиции на стартовой решётке отыграют пилот «Хааса» Кевин Магнуссен, представитель «Рено» Даниэль Риккардо и гонщик «Торо Россо» Даниил Квят.
- 25 мая 2019
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