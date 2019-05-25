Гасли оштрафован за блокировку Грожана, Квят стартует седьмым

Французский гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли получил штраф от стюардов Гран-при Монако Формулы-1. Гасли признали виновным в блокировке французского пилота «Хааса» Ромена Грожана в конце второго сегмента квалификации. Из-за помехи со стороны Гасли его соотечественник лишился шанса побороться за выход в третий сегмент. Гасли получил от судей штраф, согласно которому потеряет три позиции на стартовой решётке.



В квалификации Пьер показал пятый результат. С учётом его штрафа, по одной позиции на стартовой решётке отыграют пилот «Хааса» Кевин Магнуссен, представитель «Рено» Даниэль Риккардо и гонщик «Торо Россо» Даниил Квят.