Хэмилтон: если бы не Лауда, я бы по-прежнему был с одним титулом

Пятикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, поделился мыслями о смерти трёхкратного чемпиона мира, неисполнительного директора немецкой команды Ники Лауды. Британец рассказал, что успехами своей карьеры он во многом обязан великому австрийцу.

«Помню, как мне позвонил Лауда в 2012 году. До того мы никогда не общались и тут он позвонил мне и сказал, что я должен выступать за „Мерседес“. Это был наш первый разговор. Все эти годы он был моим партнёром, тем, кто помогал мне вести переговоры, работал со мной над обновлениями, он был просто настоящий пилот.

Он всегда спрашивал, что мне нужно для прогресса болида, доволен ли я подвеской, прижимной силой, в порядке ли двигатель. И как он говорил, после он приходил на базу, чтобы надрать всем зад. В целом он был человеком, изменившим мою жизнь. Если бы не Лауда, я бы по-прежнему был с одним титулом и вероятно, у меня было бы 22 победы или что-то в этом роде. Теперь же я сижу вами в статусе пятикратного чемпиона мира. Я определённо чувствую, что многим обязан Лауде. Мне сложно думать о том, что я больше никогда его не увижу и не поговорю, но у меня останутся отличные воспоминания и он долго будет жить в моей памяти", — приводит слова британца Motorsport Week.