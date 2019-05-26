В «Макларене» назвали идеальным нынешний состав пилотов
Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился мыслями о нынешнем составе команды, назвав пару пилотов Карлоса Сайнса и Ландо Норриса идеальной.
«Я очень доволен Карлосом и Ландо. У нас больше нет первого пилота и мы видим, что оба гонщика показывают хорошие выступления… Также для меня важно то, как они взаимодействуют с инженерами и между соборй. Решение Зака Брауна взять в команду этих ребят привело к тому, что сейчас у нас идеальный состав пилотов.
Что касается Алонсо, то, конечно, когда у вас есть такой гонщик, вам не на что жаловаться. Но опять-таким, мы очень довольны Карлосом и Ландо, а они хорошо понимают, что мы находимся на середине пути восстановления", — приводит слова функционера AS.
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