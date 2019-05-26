Райкконен не исключил, что продолжит выступать в Ф-1 и в 2021 году

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен, чемпион мира Формулы-1 2007 года и самый возрастной гонщик нынешнего пелотона, не исключает, что продолжит выступления в Ф-1 и в 2021 году.

«Буду ли принимать решение о продолжении карьеры, основываясь на новом регламенте? Нет. Вы никогда не сможете предугадать, что произойдёт после больших изменений, но зачастую большие команды продолжают доминировать. Было бы здорово, если бы отставания сократились. Это было бы хорошо не только для пилотов, но и для спорта в целом.

Мой контракт истекает в следующем году, посмотрим, что произойдёт. Многое зависит от того, как буду выступать и будет ли мне это по-прежнему интересно", — приводит слова финна GPblog.

Гонка в Гран-при Монако стала для Кими Райкконена трёхсотой в Формуле-1.