Расселл: один человек выбивал всех подряд в одном и том же повороте

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал 15-й результат в гонке Гран-при Монако Формулы-1. Британец раскритиковал пилота «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, который врезался в его напарника Роберта Кубицу, что привело к временной блокировке трассы.
«Неплохая гонка для меня. Но могла бы быть ещё лучше, если бы один человек не выбивал всех подряд в одном и том же повороте. Из-за этого у всех были проблемы.
В какой-то момент после ухода машины безопасности мы рассчитывали, что сможем оказаться на шестой позиции впереди Карлоса Сайнса. Во второй половине гонки я выжимал максимум из себя и машины, проверяя лимит своих возможностей. Думаю, что я показывал достойное время на круге. В какой-то момент команда сообщила, что я иду в одном темпе с лидером гонки. Не мог в это поверить, было очень приятно и удивительно это слышать», — передаёт слова Расселла корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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