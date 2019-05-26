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Гасли: можем быть довольны пятой позицией

Гасли: можем быть довольны пятой позицией
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал итоги Гран-при Монако, который он закончил на пятой позиции.

«Это был позитивный день, мы можем быть довольны пятой позицией после старта с восьмого места в Монако, где очень сложно отыгрывать позиции. У нас была хорошая стратегия и отличная машина для гонок. Мне понравилось пилотировать столь быстрый болид на такой трассе, как Монако и иметь возможность атаковать в конце, сделать несколько быстрых кругов и финишировать всего в десяти секундах позади лидера после старта с восьмой позиции.

Я действительно счастлив, и теперь нам нужно продолжать работать, чтобы мы могли подобным образом продолжать выступления в ближайшие гоночные выходные в Канаде», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба команды.

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