Вольф: Хэмилтон спас «Мерседес» после тактической ошибки

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги Гран-при Монако.



«Это была ошибка. Мы рассчитывали, что шин хватит до финиша, но это было не так, и Хэмилтон спас нас. Это нам нужно проанализировать. Мы рассчитывали, что если заедем в боксы на 15-м или 16-м круге, то средний комплект доживёт до финиша гонки при правильном и бережном обращении с резиной. Это даже не казалось нам огромным отрезком.



Но через 20 кругов на переднем левом колесе возникло гранулирование резины. Льюис начал жаловаться на недостаточную поворачиваемость и стало понятно, что доехать до конца будет очень сложно. Все знали, что впереди ещё огромный отрезок, и думаю, что на последних кругах у Льюиса уже было ноль процентов резины на шинах. Машина Льюиса просто не поворачивала так, как нужно», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.