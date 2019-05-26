Вольф: Хэмилтон спас «Мерседес» после тактической ошибки

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги Гран-при Монако.
«Это была ошибка. Мы рассчитывали, что шин хватит до финиша, но это было не так, и Хэмилтон спас нас. Это нам нужно проанализировать. Мы рассчитывали, что если заедем в боксы на 15-м или 16-м круге, то средний комплект доживёт до финиша гонки при правильном и бережном обращении с резиной. Это даже не казалось нам огромным отрезком.
Но через 20 кругов на переднем левом колесе возникло гранулирование резины. Льюис начал жаловаться на недостаточную поворачиваемость и стало понятно, что доехать до конца будет очень сложно. Все знали, что впереди ещё огромный отрезок, и думаю, что на последних кругах у Льюиса уже было ноль процентов резины на шинах. Машина Льюиса просто не поворачивала так, как нужно», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.
- 26 мая 2019
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