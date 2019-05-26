Пажно выиграл «500 миль Индианаполиса», Эрикссона развернуло на пит-лейне

Симон Пажно впервые в карьере выиграл гонку «500 миль Индианаполиса» и принёс Team Penske 18-ю победу в самой престижной гонке США. Француз стартовал с поул-позиции и доминировал на протяжении первой половины гонки, однако решающими стали 13 кругов после финального рестарта, когда Пажено и Александер Росси пять раз менялись позициями во главе пелотона. На финише Пажено и Росси разделили две десятые секунды. Третьим финишировал японец Такума Сато — он отстал от победителя на три с небольшим десятых. Топ-5 замкнули партнёры Пажно по команде — Джозеф Ньюгарден и Уилл Пауэр.



Гонка четыре раза прерывалась жёлтыми флагами. В начале заезда остановилась машина Колтона Херты, на 74-м круге в отбойник вылетел Кайл Кайзер, а на 138-м на пит-лейне развернуло Маркуса Эрикссона — швед тормозил в последний момент и не удержал машину. Самый крупный инцидент гонки произошёл на 178-м круге, когда Себастьен Бурде заблокировал Грэма Рэйхола — в итоге Бурде развернуло, а Рэйхол врезался в него по инерции. Кроме того, позади, избегая вылетевших, столкнулись Зак Вич, Чарли Кимболл и Феликс Розенквист.



Следующий этап серии IndyCar — двойной Гран-при Детройта — пройдёт 1-2 июня.



IndyCar, «500 миль Индианаполиса» (топ-10)



1. Симон Пажно (Team Penske) — 200 кругов

2. Александер Росси (Andretti Autosport) +0,209

3. Такума Сато (Rahal Letterman Lanigan Racing) +0,341

4. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +0,898

5. Уилл Пауэр (Team Penske) +1,617

6. Эд Карпентер (Ed Carpenter Racing) +1,979

7. Сантино Ферруччи (Dale Coyne Racing) +2,805

8. Райан Хантер-Рей (Andretti Autosport) +4,020

9. Тони Канаан (AJ Foyt Enterprises) +4,771

10. Конор Дейли (Andretti Autosport) +5,346.