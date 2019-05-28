«Феррари» и «Ред Булл» выбрали наименьшее количество «софта» на ГП Канады

С 7 по 9 июня в Монреале, на автодроме имени Жиля Вильнёва состоится седьмой этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Канады.

Поставщик шин для Ф-1 «Пирелли» представил выбор шин пилотами на этап в Канаде. Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас возьмут в Монреаль по восемь комплектов «софта». Наибольшее количество этого комплекта резины привезут в Канаду пилоты «Альфа Ромео», «Рейсинг Пойнт» и «Макларена» — по девять.

Наименьшим количеством «софта» в Монреале воспользуются гонщики «Ред Булл» и «Феррари». Каждый из них привезёт на этап по семь комплектов этой резины.

Подробный список выбора шин пилотами на этап Гран-при Канады можно увидеть на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».