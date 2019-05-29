Кубица не верит, что «Уильямс» будет бороться за очки в нынешнем сезоне

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица поделился мнением о перспективах набрать очки в нынешнем сезоне. По итогам шести гонок гонщики «Уильямса» ещё не набрали ни одного очка, а сам Кубица регулярно занимает последние места.
«Формула-1 постоянно меняется, но я надеюсь, что в этом сезоне для нас всё хорошо закончится. Конечно, мы не попадём на подиум, у нас будут проблемы с набором очков, учитывая большое отставание от других команд.
Даже если другие команды перестанут дорабатывать свои болиды, нам всё равно будет сложно соперничать с ними. Мы пытаемся приблизиться к остальным, это и есть реалистичная цель на этот сезон.
Какая у нас проблема с болидом? Возможно, я знаю ответ на этот вопрос, но не могу устранить её. Пилоты не делают машины.
У «Уильямса» была задержка поставок, что сказалось негативно. Но даже если бы этого не произошло, на мой взгляд, мы всё равно бы не боролись сейчас за очки», — цитирует Кубицу GrandPXNews.
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