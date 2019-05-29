Перес призвал изменить шикану в Монако после инцидента с Магнуссеном

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес считает, что организаторам Гран-при Монако нужно изменить шикану у берега моря. На этом повороте обороняющийся срезает шикану и легко сохраняет позицию. Например, на этот раз Перес вёл борьбу с пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном. В итоге датчанину присудили штраф за срезку поворота. Аналогичное наказание понёс и другой гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.

«Всё это очень расстраивает. В Монако есть только этот участок для обгона. Машина впереди срезает шикану, и всё, больше у тебя нет возможностей для обгона. Я думаю, что это нужно обязательно обсудить.

Думаю, что для пилотов, срезающих шикану, должна быть ещё одна маленькая шикана, чтобы они тоже теряли время. Нам нужно внимательно рассмотреть эту ситуацию и обдумать её», — приводит слова Стролла Motorsport.