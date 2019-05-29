Источник: «Ред Булл» провёл первые переговоры с Хюлькенбергом

Представители команды Формулы-1 «Ред Булл» в дни Гран-при Монако контактировали с немецким пилотом «Рено» Нико Хюлькенбергом, сообщает итальянская редакция Motorsport. Стороны обсуждали теоретическую возможность заключения контракта на сезон-2020 Формулы-1.
У Хюлькенберга в конце 2019 года истекает контракт с «Рено», а между тем в «Ред Булл» совсем не гарантировано место французу Пьеру Гасли, который в стартовых Гран-при сезона-2019 постоянно уступает Максу Ферстаппену, что не устраивает советника «Ред Булл» Хельмута Марко. При этом, судя по контактам с Хюлькенбергом, Марко не до конца уверен, что Гасли готовы заменить гонщики «Торо Россо» — новичок Формулы-1 Александер Албон или вернувшийся в команду Даниил Квят.
Хюлькенберг неплохо смотрится в «Рено» на фоне Даниэля Риккардо, чьи возможности хорошо известны «Ред Булл». К тому же подписание контракта с Хюлькенбергом позволило бы «быкам» нанести своеобразный удар «Рено» на фоне исторически непростых отношений двух сторон. Ну а Хюлькенберг, даже если в итоге останется в «Рено», благодаря подобным переговорам получит шанс запросить у французов более высокую зарплату.
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