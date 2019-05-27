«Торпеда идёт в цель». Зарубежные СМИ дружно хвалят Квята, но не Феттеля

Кто был в Монако «ненастоящим» Лаудой, когда «Феррари» пора переключаться на 2020-й и сколько баллов поставили Квяту?

«На трассе был только один Ники»

Шестой Гран-при сезона-2019 – и четвёртая победа Льюиса Хэмилтона. «Это было чемпионское выступление», — констатирует эксперт Sky Sports Мартин Брандл.



Коллега экс-пилота Формулы-1 МэттМорлидж поддерживает мнение Брандла: «В такой форме и при таком преимуществе по очкам остановить пятикратного чемпиона Формулы-1 будет сложно. Но «Монако» вместе с тем показал, что «Мерседес» не всегда находится в одиночестве – особенно когда «Ред Булл» добивается прогресса».

Гонка Хэмилтона была осложнена неверным выбором шин на единственном пит-стопе, когда вместо «харда» британец получил «медиум». Впрочем, портал PlanetF1 не исключает, что Льюис излишне драматизировал ситуацию.



«Не оставляет ощущение, что Хэмилтон преувеличивал серьёзность ситуации — учитывая, что некоторые середняки проехали длинные отрезки даже на «софте». Более того, Даниэль Риккардо в 2018 году сумел выиграть в Монако, несмотря на потерю MGU-Kи 150 лошадиных сил. Стоит ли забывать, что Хэмилтон был за рулём W10, наиболее доминирующего автомобиля в истории спорта?» — задаётся вопросом издание.

Хэмилтон: Гран-при Монако — самая тяжёлая гонка в моей карьере

Так или иначе, «Мерседес» вновь празднует, ну а в «Феррари» вынуждены в очередной раз посыпать голову пеплом. В частности этим занимается Шарль Леклер.



«Сезон Леклера становится настоящим боевым крещением после тактических просчётов (несколько Гран-при), проблем с надёжностью (Бахрейн) и редких собственных ошибок (Баку), — констатирует всё тот же PlanetF1. — Должно быть, сейчас Шарля интересует, когда удача наконец-то повернётся к нему лицом. Тем более учитывая, как сильно она сейчас помогает некоторым его соперникам».

Пилоты не спасли «Феррари». Оценки за Гран-при Монако Хэмилтон провёл лучшую гонку в сезоне, Квят в порядке, а вот к Шарлю Леклеру есть вопросы.

Даниэле Спарищи из Corriere della Sera со своей стороны полагает: либо «Феррари» впервые в сезоне побеждает в Монреале, либо пора концентрироваться на развитии болида 2020 года.



«Следующая гонка в Канаде будет решающей. Если «Феррари» не выиграет, то может решить направить большинство ресурсов на машину для следующего сезона. Какой смысл, даже с экономической точки зрения, инвестировать в проект, чьи возможности ограничены? Да, странно слышать такое после семи гонок, но в прошлом бывало, что подобные решения принимались и раньше. Флавио Бриаторе рассказывал нам: «В 1993 году в «Бенеттоне» мы уже на тестах перед чемпионатом поняли, что данные из аэродинамической трубы были неверными. Мы приняли смелое решение: поставить всё на следующий год. И так мы выиграли чемпионат – первый титул Михаэля Шумахера».

«Только один настоящий Ники»

Итальянское издание Il Giornale между тем констатирует: в Монако Себастьян Феттель не был ровней Хэмилтону, хотя оба выступали в шлемах, посвящённых Ники Лауде.



«В Гран-при с участием двух «Ники» только один по-настоящему был им. Был Айртоном, Фанхио и Кларком, проявив талант, который позволил ему выиграть гонку, которую многие другие проиграли бы. Ситуация с неверным выбором шин показала разницу между двумя пилотами. Один рискует и едет на корде, признаваясь: «В какой-то момент я сказал себе, что либо попаду в аварию, либо выиграю, но не отдам победу. Это была одна из сложнейших гонок в жизни, но со мной был дух Ники». Это, конечно, неизвестно. Но на трассе, несмотря на два шлема Ники, мы видели только одного».

Если Феттеля критикуют, то Макса Ферстаппена в ходе всей первой части сезона не перестают хвалить. Занимается этим и портал ESPN F1.



«Голландец сильно повзрослел за последние 12 месяцев, — констатирует издание. — Ферстаппену не повезло, что пять штрафных секунд выбили его с подиума. В прошлые годы иногда использовалось прозвище «Сумасшедший Макс», а подобный штраф мог отвлечь Ферстаппена от хода гонки. Но в воскресенье наказание произвело обратный эффект. И он не был бы Максом, если бы не попробовал атаковать. Выступление было отличным».

«Феррари» всё дальше, Квят на пике формы. Итоги Гран-при Монако Боттас отстаёт от чемпиона, а «Феррари» теперь начинает уступать даже «Ред Булл».

«Возрождение Квята в Ф-1 продолжается»

Хвалят зарубежные журналисты — в частности, авторы Planet F1 — и ещё одного подопечного Хельмута Марко, а именно Даниила Квята. Мини-абзац про россиянина журналисты предсказуемо озаглавили «Торпеда идёт в цель».



«Даниил стал одним из тех, кто извлёк пользу из выезда сейфти-кара и показал лучший результат в «Торо Россо», заняв фантастическое седьмое место. Россиянин повзрослел после возвращения в кокпит, но при этом совсем не потерял скорости».



Вторит коллегам и Sky Sports, поставивший Даниилу 8 баллов: «Возрождение Квята в Ф-1 продолжается. До такой степени, что он сам говорит, что хорош как никогда. За рулём сильного болида «Торо Россо» Квят опередил высоко котирующегося напарника Алекса Албона в квалификации и гонке, а временами был быстрейшим гонщиком на трассе. Отличный результат».

Квят: сейчас я вожу машину лучше, чем когда-либо в своей жизни

Плохая новость для Квята лишь одна: Албон тоже в порядке. Об этом пишет Свен Хайдингер из Motorsport-Total.



«Своим восьмым местом в Монако Албон окончательно показал, что вошёл в Ф-1. 23-летний пилот блеснул, когда в какой-то момент показал быстрейший круг (лишь два гонщика проехали быстрее!), а в итоге добился лучшего результата в карьере. Да, его напарник Квят был на место выше и опередил в квалификации, но новичок впервые попал в третий сегмент. И он прежде никогда не выступал в Монако за рулём болида Ф-1», — напоминает немецкий портал.

Ну а теперь хорошая информация для обоих гонщиков «Торо Россо»: Пьер Гасли вновь провел не самый сильный Гран-при.



«Гасли продолжает прогрессировать, это его лучшие квалификационный и гоночный результаты за „Ред Булл“, но он по-прежнему совсем далеко от Ферстаппена, — констатирует Sky Sports и ставит французу 6,5. — По факту между ними самой большой разрыв среди всех напарников в пелотоне. Показывая проблески скорости, Гасли все равно оказался в квалификации в четырех десятых от Ферстаппена. В гонке он хоть и был намного впереди средней группы, но достаточно далеко от топ-4, раз „Ред Булл“решил позвать его на пит-стоп ради быстрейшего круга. У „Ред Булл“ вторая по темпу машина, но Ферстаппен в одиночку ведёт борьбу с „Мерседесом“. Гасли нужно прибавлять».