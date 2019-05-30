Источник: Хюлькенберг — резервный вариант «Ред Булл» на случай ухода Ферстаппена

Появилась новая версия причины, по которой команда Формулы-1 «Ред Булл» во время Гран-при Монако провела предварительные переговоры с немецким пилотом «Рено» Нико Хюлькенбергом. Ранее предполагалось, что «Ред Булл» рассматривает немца как возможную замену Пьеру Гасли, однако, возможно, Хюлькенберг является для «быков» запасным вариантом, если коллектив вдруг покинет Макс Ферстаппен.



«В 2014 году ссора между „Феррари“ и Фернандо Алонсо произвела эффект домино, и „Ред Булл“ потерял Феттеля. Давайте представим, что Хэмилтон или Феттель решат остановиться. Да, это маловероятно, но команды вроде „Феррари“ или „Мерседеса“ должны иметь план «Б». Доходили слухи, что что-то существует между Ферстаппеном и „Мерседесом“, а также между Даниэлем Риккардо и „Феррари“. И что случится, если „Ред Булл“ вдруг обнаружит себя без Ферстаппена? Как я понимаю, в Монако они провели проверочную встречу с Хюлькенбергом», — рассказал источник Sky Italia в одной из команд.

Источник: «Ред Булл» провёл первые переговоры с Хюлькенбергом