Ферстаппен заявил, что не жалеет о выбранной стратегии на Гран-при Монако

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что получил удовольствие от борьбы с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном во время Гран-при Монако. Именно Ферстаппен на протяжении большой части гонки был главным преследователем британца. В итоге голландский гонщик вторым пересёк финишную черту, но из-за 5-секундного штрафа был оттеснён на четвёртую строчку. Голландец мог сменить шины и побороться за очко за самый быстрый круг, но Ферстаппен заявил, что предпочёл преследование Хэмилтона.

«У нас было обсуждениеситуации, но у меня были шансы на победу в гонке. В конце концов, мы ведь говорим об одном очке. Ну и ладно! Я получил гораздо больше удовольствия от езды вторым, чем если бы был четвёртым, но с самым быстрым кругом», — цитирует Ферстаппена Crash.