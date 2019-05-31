Ферстаппен заявил, что не жалеет о выбранной стратегии на Гран-при Монако

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что получил удовольствие от борьбы с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном во время Гран-при Монако. Именно Ферстаппен на протяжении большой части гонки был главным преследователем британца. В итоге голландский гонщик вторым пересёк финишную черту, но из-за 5-секундного штрафа был оттеснён на четвёртую строчку. Голландец мог сменить шины и побороться за очко за самый быстрый круг, но Ферстаппен заявил, что предпочёл преследование Хэмилтона.
«У нас было обсуждениеситуации, но у меня были шансы на победу в гонке. В конце концов, мы ведь говорим об одном очке. Ну и ладно! Я получил гораздо больше удовольствия от езды вторым, чем если бы был четвёртым, но с самым быстрым кругом», — цитирует Ферстаппена Crash.
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