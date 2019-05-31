Спонсор Кубицы отказался комментировать будущее поляка в Формуле-1

Представители спонсора польского пилота «Уильямса» Роберта Кубицы компании PKN Orlen пока отказываются говорить о следующем сезоне Формулы-1. Представитель компании Адам Бурак заявил, что разговоры о будущем Кубицы в «Королевских гонках» преждевременны.

«Я читал множество комментариев и слухов, связанных с будущим Роберта. Но пока прошло лишь несколько гонок. В настоящий момент нет смысла думать о следующем сезоне.

Возвращение Роберта в Формулу-1 — предмет гордости поляков. Результаты наших исследований показывают, что около 72% респондентов поддерживают польских гонщиков вне зависимости от результатов.

Роберт хорошо известен в Польше. Около 3/4 жителей страны поддерживают его. Важен и рекламный аспект. Мы подписали хороший контракт с Кубицей и командой «Уильямс». В нём прописаны все аспекты, поэтому мы спокойны», — цитирует Бурака Wirtualnemedia.pl.