Сайнс: отец всегда говорил, что в Монако проявляется талант пилота

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший прокомментировал результат Гран-при Монако. Испанец в течение всех пяти лет в Формуле-1 набирает очки на этой трассе. В минувший уик-энд он занял шестое место. По словам Сайнса, его успехи в Монако связаны с советами отца, легендарного раллийного гонщика Карлоса Сайнса.

«Помню, когда я был маленьким, отец говорил, что в Монако нужно быть быстрым. По его словам, именно на этой трассе проявляется талант. Я запомнил эти слова.

Я ездил в Монако в картинге и победил, когда мне было 13 лет. Поэтому, оказавшись в Формуле-1, я всегда испытывал особые чувства к этому Гран-при, фокусировался на подготовке ещё больше», — приводит слова Сайнса RaceFans.

В зачёте пилотов в текущем сезоне Сайнс занимает седьмую строчку.