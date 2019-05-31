Сайнс: отец всегда говорил, что в Монако проявляется талант пилота

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший прокомментировал результат Гран-при Монако. Испанец в течение всех пяти лет в Формуле-1 набирает очки на этой трассе. В минувший уик-энд он занял шестое место. По словам Сайнса, его успехи в Монако связаны с советами отца, легендарного раллийного гонщика Карлоса Сайнса.
«Помню, когда я был маленьким, отец говорил, что в Монако нужно быть быстрым. По его словам, именно на этой трассе проявляется талант. Я запомнил эти слова.
Я ездил в Монако в картинге и победил, когда мне было 13 лет. Поэтому, оказавшись в Формуле-1, я всегда испытывал особые чувства к этому Гран-при, фокусировался на подготовке ещё больше», — приводит слова Сайнса RaceFans.
В зачёте пилотов в текущем сезоне Сайнс занимает седьмую строчку.
- 31 мая 2019
-
10:54
-
10:43
-
10:04
-
09:28
-
01:11
-
00:29
-
00:12
- 30 мая 2019
-
23:04
-
21:19
-
20:54
-
19:32
-
18:24
-
18:15
-
17:45
-
17:45
-
17:08
-
16:01
-
14:55
-
14:36
-
13:29
-
13:13
-
13:05
-
12:31
-
12:22
-
11:23
-
11:12
-
10:30
-
09:21
-
00:26
-
00:06
- 29 мая 2019
-
22:59
-
22:50
-
20:49
-
20:00
-
18:45