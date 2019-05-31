Хэмилтон намекнул, что хочет стать 10-кратным чемпионом мира

Пилот «Мерседеса» пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о целях, которые ставит в карьере. Британец намекнул, что хочет установить новый рекорд по количеству побед в «Королевских гонках». В настоящее время рекордсменом является семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.
«Михаэль завершил карьеру, когда ему было 38 лет. Мне сейчас 33. Я думаю, что смогу выступать ещё пять лет. Я предельно сконцентрирован на победах. Меня здорово мотивирует то, что я чувствую у моих конкурентов нехватку огня. У меня есть этот огонь, он появился ещё в детстве в первых гонках.
У меня есть этот шанс, я мог бы не думать об этом, но мне кажется, что я бы просто упустил возможность, если не буду дальше расти и прогрессировать. В общем, хочу продолжать выступать до тех пор, пока буду получать удовольствие от гонок», — сказал Хэмилтон во время шоу Дэвида Леттермана на Netflix.
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