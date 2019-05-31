Грузовик «КАМАЗ-мастера» и прототип BR01 проедут по центру Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге 7-8 июня состоится «Фестиваль скорости», приуроченный к Петербургскому международному экономическому форуму. Фестиваль пройдёт в формате парада многочисленной гоночной техники в белые ночи по историческим достопримечательностям Санкт-Петербурга и выставки лучших образцов спортивной техники на территории ЭкспоФорума в дни ПМЭФ.



В параде примут участие именитые российские гонщики: многократные триумфаторы «Дакара» – команда «КАМАЗ-мастер», первый российский спортпрототип команды SMP Racing BR01, болиды Формулы-3, сильнейшие дрифтеры RDS GP, раллийная, ралли-рейдовая и кольцевая техника, участники мотопробега Пекин — Санкт-Петербург, а также исторические и уникальные гоночные автомобили.



Для жителей города с 21:00 7 июня будет организована зона свободного общения с участниками «Фестиваля скорости ПМЭФ» напротив памятника Кирову у «Газпром Арены». Далее организованная колонна направится на Стрелку Васильевского острова к Исаакиевскому собору, Дворцовую площадь и Марсово поле. Пробег завершится в 2:30 около Медного всадника на Сенатской площади.