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Риккардо: у Феттеля впечатляющая рабочая этика

Риккардо: у Феттеля впечатляющая рабочая этика
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился мнением о бывшем напарнике по команде Себастьяне Феттеле.

«Я был взволнован этим испытанием. Основная задача была на трассе, но я смотрел и на его работу вне трассы. Он уделяет очень много внимания деталям, думаю, что он живёт гонками и дышит ими. У него не было много других хобби. Это всегда были гонки, и он просто поглощён ими.

Он всегда был твёрдым, но уважительным. Если что-то было не так, то он говорил, что мы можем добиться большего. Он был прямолинейным, но добрым и всегда пожимал всем руки. У него впечатляющая рабочая этика», — приводи слова Даниэля Риккардо GPBlog.

Даниэль Риккардо выступал за «Ред Булл» вместе с Себастьяном Феттелем в 2014 году.

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