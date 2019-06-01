Риккардо: у Феттеля впечатляющая рабочая этика

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился мнением о бывшем напарнике по команде Себастьяне Феттеле.



«Я был взволнован этим испытанием. Основная задача была на трассе, но я смотрел и на его работу вне трассы. Он уделяет очень много внимания деталям, думаю, что он живёт гонками и дышит ими. У него не было много других хобби. Это всегда были гонки, и он просто поглощён ими.



Он всегда был твёрдым, но уважительным. Если что-то было не так, то он говорил, что мы можем добиться большего. Он был прямолинейным, но добрым и всегда пожимал всем руки. У него впечатляющая рабочая этика», — приводи слова Даниэля Риккардо GPBlog.



Даниэль Риккардо выступал за «Ред Булл» вместе с Себастьяном Феттелем в 2014 году.