Буш выиграл гонку NASCAR в Поноко

В Поноко завершился очередной этап гонок NASCAR. Победителем соревнований стал Кайл Буш. В нынешнем сезоне Буш одержал уже четвёртую победу, он возглавляет общий зачёт. Второе место занял Брэд Кезеловски, тройку замкнул Эрик Джонс.

NASCAR. Поноко

1. Кайл Буш («Тойота»)

2. Брэд Кезеловски («Форд»)

3. Эрик Джонс («Тойота»)

4. Чейз Эллиотт («Шевроле»)

5. Клиент Боуйер («Форд»)

6. Денни Хэмлин («Тойота»)

7. Джоуи Логано («Форд»)

8. Даниэль Суарес («Форд»)

9. Уильям Байрон («Шевроле»)

10. Эрик Алмирола («Форд»)