З. Браун: раньше у «Макларена» было много начальников, теперь один — Зайдль

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал переход в команду Формулы-1 Андреаса Зайдля. По мнению Брауна, Зайдль поможет «Макларену» в достижении высоких результатов.

«Я думаю, что теперь у нас в команде есть полная ясность структуры и лидерских качеств с Андреасом. Я знаю Андреаса уже некоторое время, он — специалист в области гонок, но и в то же время инженер. Он предельно сконцентрирован и мотивирован. Он предпочитает чёткие инструкции. Раньше, возможно, у нас было слишком много начальников, но теперь он у нас один.

То, что я вижу, мне нравится. У нас отличные рабочие взаимоотношения. Смотрю с оптимизмом в будущее. То, что Андреас решит сделать с командой Формулы-1, будет его решением. Он получит мою поддержку», — приводит слова Брауна Motorsport.