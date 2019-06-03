Албон: верю, что в Канаде нам удастся показать хороший результат

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился ожиданиями от предстоящего этапа в Канаде.
«Мне впервые предстоит выступать на канадском автодроме, а результаты двух последних гонок нам позволяют рассчитывать на попадание в очковую зону. В Монако мы смогли показать результат, на который надеялись, поскольку на других трассах у нас периодически происходили какие-то сбои.
Результаты Гран-при Монако вселяют нам уверенность перед этапом в Канаде. Какие-то участки трассы в Монреале напоминают Монако, а какие-то — Барселону, так что можно сказать, что мы постепенно готовились к этому этапу.
В настройках здесь, как и в Баку, нужно искать компромисс, потому что на прямых нужна максимальная скорость, но в медленных поворотах важна прижимная сила. Мне нравится эта трасса. Я верю, что нам удастся показать хороший результат.
В пяти гонках сезона я финишировал между восьмым и 11-м местом, так что у нас стабильная машина для разных типов трасс. У нас хорошая основа, неплохо обстоят дела с гоночным темпом. Я лучше стал понимать, как нужно настраивать болид под свой стиль вождения, так что мы движемся в верном направлении», — цитирует Албона пресс-служба команды.
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