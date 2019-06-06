Вольф объяснил причины замены гоночного инженера Боттаса

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил причины, по которым Валттери Боттасу поменяли гоночного инженера — ранее им был Том Росс, работавший до Боттаса с Нико Росбергом.



«В настоящее время Формула-1 полностью прозрачна. Больше не существует данных, которыми не делятся. Мы не можем говорить людям о том, что всё остаётся так как есть, независимо от того, мотивированы ли они или просто веселятся, потому что они просто перспективные.



Вот почему команда никогда не остаётся прежней из года в год, всегда будут изменения, где-то в большей, а где-то в меньшей степени», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport-Total.



В новом сезоне Тони Росса на посту гоночного инженера финского гонщика заменил Риккардо Мускони.