Хэмилтон — лучший на первой практике Гран-при Канады, Квят — 18-й

В Монреале завершилась первая свободная практика Гран-при Канады Формулы-1. Лучшее время в ходе сессии удалось показать пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Второй результат у его напарника по команде Валттери Боттаса. Тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал лишь 18-е время, опередив лишь пару болидов «Уильямса». Напарник россиянина по команде Александер Албон стал 16-м.
Формула-1. Гран-при Канады. Первая свободная практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.12,767
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,147
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,953
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,988
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,138
6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,178
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,206
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,356
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,405
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,435
11. Ландо Норрис («Макларен») — +1,479
12. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,707
13. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,803
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,815
15. Ромен Грожан («Хаас») — +1,878
16. Александер Албон («Торо Россо») — +1,936
17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,045
18. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,576
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,222
20. Николас Латифи («Уильямс») — +3,432.
- 7 июня 2019
-
18:34
-
17:48
-
16:48
-
14:55
-
14:16
-
14:15
-
13:20
-
12:25
-
11:45
-
11:31
-
10:34
-
10:13
-
09:23
-
00:16
- 6 июня 2019
-
23:33
-
22:27
-
21:44
-
21:07
-
19:47
-
19:34
-
19:23
-
19:07
-
17:31
-
16:22
-
15:50
-
15:13
-
14:26
-
13:29
-
12:55
-
12:25
-
11:43
-
10:39
-
09:31
-
00:21
-
00:16