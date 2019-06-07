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Хэмилтон — лучший на первой практике Гран-при Канады, Квят — 18-й

Хэмилтон — лучший на первой практике Гран-при Канады, Квят — 18-й
Авто / Формула-1 0

В Монреале завершилась первая свободная практика Гран-при Канады Формулы-1. Лучшее время в ходе сессии удалось показать пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Второй результат у его напарника по команде Валттери Боттаса. Тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал лишь 18-е время, опередив лишь пару болидов «Уильямса». Напарник россиянина по команде Александер Албон стал 16-м.

Формула-1. Гран-при Канады. Первая свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.12,767
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,147
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,953
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,988
5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,138
6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,178
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,206
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,356
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,405
10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,435
11. Ландо Норрис («Макларен») — +1,479
12. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,707
13. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,803
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,815
15. Ромен Грожан («Хаас») — +1,878
16. Александер Албон («Торо Россо») — +1,936
17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,045
18. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,576
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,222
20. Николас Латифи («Уильямс») — +3,432.

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