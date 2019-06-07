Хэмилтон — лучший на первой практике Гран-при Канады, Квят — 18-й

В Монреале завершилась первая свободная практика Гран-при Канады Формулы-1. Лучшее время в ходе сессии удалось показать пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Второй результат у его напарника по команде Валттери Боттаса. Тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал лишь 18-е время, опередив лишь пару болидов «Уильямса». Напарник россиянина по команде Александер Албон стал 16-м.

Формула-1. Гран-при Канады. Первая свободная практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.12,767

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,147

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,953

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,988

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,138

6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,178

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,206

8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,356

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,405

10. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,435

11. Ландо Норрис («Макларен») — +1,479

12. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,707

13. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,803

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,815

15. Ромен Грожан («Хаас») — +1,878

16. Александер Албон («Торо Россо») — +1,936

17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,045

18. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,576

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,222

20. Николас Латифи («Уильямс») — +3,432.