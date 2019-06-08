Риккардо: никогда не думал, что буду так рад четвёртому месту в квалификации

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Канады.



«Вау! Никогда не думал, что буду так рад четвёртому месту в квалификации. Это для нас словно поул-позишен. Я был невероятно доволен, когда узнал, что мы четвёртые. Очень весело! Я рекомендовал команде наслаждаться этим моментом. Когда добиваешься такого успеха, то надо именно так делать. Мне всегда нравилась эта трасса, сегодня она смотрелась весьма быстрой. Вчера всё было неплохо, но сегодня стало ещё лучше. Я получил немалое удовольствие.



Подиум? Конечно, не думаю о попадании на него, но посмотрим. Знаю, что машины впереди нас стартуют на „медиуме“. Старт может получиться интересным, но когда гонка стабилизируется, то они окажутся немного быстрее», — приводит слова Риккардо Auto Hebdo.