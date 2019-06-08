Албон: немножко разочаровывает, потому что мой круг не был совсем чистым

Таиландский гонщик «Торо Россо» Александер Албон подвёл итоги квалификации Гран-при Канады Формулы-1, где он показал 14-й результат. Албон посетовал на потерю времени из-за взвешивания в боксах ФИА после первой попытки в Q2.
«Я бы сказал, что сегодня борьба за попадание в третий сегмент была очень плотной. С учётом нашего пятничного темпа мы не ожидали, что пройдём туда, но мы добились хорошего прогресса за ночь, чтобы вернуться в борьбу. Мы застряли на весах, так что пришлось быстро прикрутить шины и выезжать на вторую попытку. Немного досадно, ведь мы не смогли начать круг так, как хотели. Немножко разочаровывает, потому что мой круг не был совсем чистым, но это отличная трасса, а завтра будет новый день, так что посмотрим, как мы отработаем гонку», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».
- 8 июня 2019
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