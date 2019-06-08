Эггинтон: не смогли сделать во втором сегменте такой же шаг вперёд, как в первом

Технический директор «Торо Россо» Джоди Эггинтон подвёл итоги квалификации Гран-при Канады, где Даниил Квят стал 12-м, а Александер Албон — 14-м.



«После непростой пятницы у ребят было много работы, чтобы понять, что нам нужно сделать, чтобы обе машины оказались в требуемом рабочем окне. Скорость, показанная в третьем сегменте, показала, что мы двигаемся в правильном направлении. Эта тенденция продолжилась в квалификации, когда обе машины преодолели первый сегмент без каких-либо проблем. К сожалению, мы не смогли сделать такой же шаг во втором сегменте и не отобрались в третий в этой очень плотной сессии. Так что нам нужно изучить данные и понять, где мы могли прибавить.



Если говорить о позитиве, то у обеих машин будет свободный выбор шин, что должно обеспечить больше тактических вариантов на гонку. Все мы знаем, что эта гонка может обеспечивать интересный ход событий, так что с нетерпением ждём её. Вероятно, будет очень плотная борьба в средней группе», — приводит слова Эггинтона пресс-служба его команды.