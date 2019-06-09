Магнуссен: вероятно, мы завтра будем стартовать с пит-лейна. Жаль команду
Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал свою аварию в конце второго сегмента квалификации Гран-при Формулы-1. Магнуссен ожидает, что из-за необходимости заменить многие узлы машины ему придётся начать гонку с пит-лейна.
«Я просто задел стену и сломал заднюю подвеску, что отбросило меня в пит-уолл и привело к серьёзной аварии. Мы были быстры, мы пробились в третий сегмент, и я шёл с улучшением. Я просто старался выжать всё, ведь знал, что борьба будет плотной. Я немного рано начал газовать, и это привело к последствиям. Мне очень жаль команду. Теперь им придётся серьёзно поработать. Вероятно, мы завтра будем стартовать с пит-лейна, но они заслуживают большего», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».
Видео аварии Магнуссена, лишившей Ферстаппена и Квята шанса пройти в Q3
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