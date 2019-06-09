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Видео спорного эпизода, за который Феттель был оштрафован и лишился победы

Видео спорного эпизода, за который Феттель был оштрафован и лишился победы
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоповтор решающего момента Гран-при Канады в Монреале. В этом эпизоде Себастьян Феттель ошибся и по траве срезал поворот, после чего вернулся на гоночную траекторию, заблокировав своего преследователя Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса». Британцу пришлось тормозить, чтобы избежать столкновения как с «Феррари», так и со стеной. За свои действия Феттель получил от стюардов Гран-при Канады пятисекундный штраф, который в итоге лишил его победы в гонке. С учётом наказания немецкого гонщика «Феррари» победу в гонке одержал Хэмилтон. На третью ступеньку подиума поднялся ещё один представитель «Скудерии» Шарль Леклер.

Посмотреть видеоповтор можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.

Правильно ли судьи оштрафовали Себастьяна Феттеля?
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