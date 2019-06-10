Андретти раскритиковал стюардов: случившееся на Гран-при Канады неприемлемо

Чемпион Формулы-1 1978 года и победитель гонки «500 миль Индианаполиса» Марио Андретти прокомментировал инцидент, произошедший во время Гран-при Канады. Из-за пятисекундного штрафа гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, финишировавший первым, в итоге занял второе место в протоколе, пропустив вперёд пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Андретти не согласился с решением стюардов.
«Я думаю, что функция стюардов заключается в том, чтобы наказывать гонщиков за явные небезопасные манёвры, а не за честные ошибки, которые возникли в результате борьбы. Случившееся на Гран-при Канады неприемлемо, учитывая уровень нашего прекрасного вида спорта», — написал Андретти в своём «твиттере».
После гонки Феттель был крайне недоволен действиями стюардов, заявив, что у него украли победу. «Феррари» подавала апелляцию, но решение было оставлено в силе.
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