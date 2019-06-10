Феттель: это не тот вид спорта, в который я влюбился. Мы все говорим как юристы

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, лишившийся победы на Гран-при Канады из-за штрафа за небезопасное возвращения на трассу, признался, что из-за подобных наказаний современная Формула-1 нравится ему существенно меньше, чем гонки прошлых лет.



«Я старомоден, я люблю смотреть старые гонки — с машинами и пилотами тех лет. Я очень гонки, но мне, вероятно, хотелось бы тоже выступать в те дни, а не сейчас. Это связано не только с воскресным решением. Были и другие решения… Просто послушайте, какие у нас сейчас радиопереговоры. Сейчас у нас официоз. Думаю, всё это неправильно. Мы должны иметь право говорить, что думаем, но такого права у нас нет. Я не согласен с этим.



Все эти формулировки „я получил преимущество, я не получил преимущества, я избежал аварии“… Я думаю, это всё неправильно. Это гонки, и это самое главное. Я вернулся на трассу, а затем Льюису пришлось реагировать. Не знаю, насколько близко там всё было. Когда я взглянул в зеркало, то он был рядом, но, на мой взгляд, то гонки. Думаю, многие упомянутые мной люди, гонщики старой Формулы-1, люди на трибунах и так далее, согласились бы, что это часть гонок, но в наши дни… Мне это не нравится. Мы все говорим как юристы. В конечном счёте это не тот вид спорта, в который я влюбился, когда смотрел его по телевизору», — приводит слова Феттеля Pitpass.

Хэмилтон: вероятно, на месте Феттеля сделал бы то же самое