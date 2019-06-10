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Бондарчук снимет для НТВ сериал про «КАМАЗ-мастер»

Бондарчук снимет для НТВ сериал про «КАМАЗ-мастер»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

В рамках Петербургского международного экономического форума представители команды «КАМАЗ-мастер» встретились с Фёдором Бондарчуком и руководством студии Art Pictures, чтобы обсудить создание сериала о прославленной российской гоночной команде «КАМАЗ-мастер», сообщает пресс-служба «КАМАЗ-мастера».

Проект продвигает режиссёр Федор Бондарчук, который побывал в Набережных Челнах и познакомился с прославленными пилотами. Сериал будет транслировать канал НТВ.

«В начале следующего года планируется старт съёмочных работ, предстоят интересные творческие задачи и для студии, и для нашей команды. Мы выступим как консультанты, а играть гонщиков будут профессиональные актёры. Мы делаем всё, чтобы быстрее зрителей порадовать работой, в которой соединятся спорт, киноиндустрия и «КАМАЗ», — рассказал руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.

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