Грожан спас семью от грабителей

Пилот «Хааса» Ромен Грожан спас семью от ограбления своего дома. Об этом рассказала супруга Ромена Марион. Судя по её словам, в момент попытки совершения преступления в доме находилась вся семья Грожана, в том числе и дети.

«Часто спортсменов которые хорошо выступают, называют героями. Я никогда с этим не соглашалась. Они не спасают мир, а просто украшают его. Хотя, конечно, это уже немало.

Сегодня я могу сказать про своего мужа, что он и герой, и спортсмен. Сегодня в наш дом через окно пробрались взломщики. К счастью, никто не пострадал, дети даже не узнали, какая нам угрожала опасность. Спасибо Ромену Грожану, который без колебаний преградил путь грабителям и защитил свою семью.

Я никогда не любила рассказывать о частной жизни в прессе или в социальных сетях, но люди должны знать героев и узнавать их. С одним из них живу я. Спасибо тебе, моя любовь», — написала Марион Грожан на своей официальной странице в «Инстаграме».