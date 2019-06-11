Грожан спас семью от грабителей

Пилот «Хааса» Ромен Грожан спас семью от ограбления своего дома. Об этом рассказала супруга Ромена Марион. Судя по её словам, в момент попытки совершения преступления в доме находилась вся семья Грожана, в том числе и дети.
«Часто спортсменов которые хорошо выступают, называют героями. Я никогда с этим не соглашалась. Они не спасают мир, а просто украшают его. Хотя, конечно, это уже немало.
Сегодня я могу сказать про своего мужа, что он и герой, и спортсмен. Сегодня в наш дом через окно пробрались взломщики. К счастью, никто не пострадал, дети даже не узнали, какая нам угрожала опасность. Спасибо Ромену Грожану, который без колебаний преградил путь грабителям и защитил свою семью.
Я никогда не любила рассказывать о частной жизни в прессе или в социальных сетях, но люди должны знать героев и узнавать их. С одним из них живу я. Спасибо тебе, моя любовь», — написала Марион Грожан на своей официальной странице в «Инстаграме».
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