Марко: Хэмилтон осознавал риски в борьбе с Феттелем, но потом начал жаловаться

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не остался в стороне от жарких обсуждений скандального эпизода Гран-при Канады, стоившего пилоту Себастьяну Феттелю пятисекундного штрафа, благодаря которому гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал победу. По словам Марко, Феттель не нарушал правил, а решение стюардов вредит всему автоспорту.

«Себастьян ничего не нарушал. Он был сосредоточен на том, чтобы вернуть машину на трассу. Хэмилтон мог просто пройти по внутренней траектории или притормозить. Он также обязан избегать опасных инцидентов. Но он сознавал все риски, преследуя шанс получить преимущество. И потом он также стал жаловаться по радио. Наказание Феттеля несправедливое и оставляет горькое послевкусие. Правила необходимо срочно менять.

В отличие от футбольных рефери у стюардов есть много времени для того, чтобы принять взвешенное решение. Именно так и рушат наш спорт. Фанаты, особенно молодые, хотят видеть жёсткую борьбу между лучшими пилотами мира", — приводит слова Марко Auto Bild.